Ontploffing in Oss lijkt aanslag op voordeur van woonhuis

Er is voor zover bekend niemand gewond geraakt bij wat een gerichte aanslag lijkt te zijn. ,,Ik zat in onze achtertuin toen er rond elf uur een enorme dreun klonk", vertelt de naaste buurman. ,,De hele straat liep uit om te zien wat er loos was. Toen zagen we dat die voordeur was weggeblazen. We dachten eerst nog aan een gasexplosie, maar als je dit ziet dan is het toch echt een soort bom geweest.”