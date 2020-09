Ontploffing in woonwijk in Oss lijkt op een aanslag

Tijdens de ontploffing waren er in de woning twee mensen aanwezig. Zij zaten op dat moment boven en raakten niet gewond. ,,De voordeur is flink beschadigd en er lag glas in de voortuin en hal van de woning", aldus de politie. ,,Wat tot ontploffing is gebracht, is niet bekend. Dat wordt onderzoekt. De recherche is een onderzoek gestart.”