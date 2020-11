Ontsnapte Gloria uit Oss is na bijna een maand weer thuis

Opheffing dreigt voor Tennisclub De Velmer: geen bestuursle­den

12 november MAREN-KESSEL - Het voortbestaan van Tennisclub De Velmer in Maren-Kessel hangt aan een zijden draadje. De club is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Indien die zich niet aanmelden geeft het huidige bestuur - alleen de penningmeester is nog in functie - er de brui aan en wordt de club opgedoekt.