Het is voor de 23-jarige geboren en getogen Geffense direct een mooi uithangbord in de zoektocht naar een baan, want ze is pas afgestudeerd aan SintLucas in Boxtel als mediavormgever. Beide opdrachten kwamen via een heel andere weg. Het welkomstbord een paar honderd meter voor het gemeentelijke kombord aan de Papendijk kreeg ze via Effe noar Geffe. ,,De organisatie wilde het oude, inmiddels verweerde bord een keer vervangen, maakte er echt werk van en kwam bij mij uit omdat ik in de pr-commissie zit.”

Twee molens

De andere creatie die steeds meer Geffenaren in de gaten beginnen te krijgen, is de 'skyline’ van Geffen. Die is bestickerd op de bus van haar schoonvader Gilbert van de Meulenreek, woonachtig op een prominente plek in het dorp. ,,Ook dat was een vrije opdracht. Hij had zoiets gezien in Den Bosch en vroeg of ik iets soortgelijks wilde maken. Ik heb gekozen voor alle plekken waar je Geffen aan kunt herkennen en dan in een enigszins logische volgorde. Molen de Vlijt, de kerk, de kiosk, de dorpspomp, dorpshuis De Koppellinck, het kapelleke en molen Zeldenrust.”