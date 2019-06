Ontwikkelaars geven woensdag uitleg over plan voor Heesch West

De marathon van De Maasdijk 'barefoot' rennen? Dat kan gewoon

16 juni OSS - 'Barefoot' komt-ie over de finish. Als enige marathonman. De tiende Maasdijk is ook de tiende voor de 45-jarige Ronald van der Steen. Met zijn flapperende manier van lopen op zijn gitzwarte Injinji-sokken is de man uit Wamel dé vreemde eend in de bijt te midden van het kleurrijke loopschoenengeweld van Nike, Asics, Mizuno en Adidas.