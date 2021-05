Ontwikkelaars staan in de rij voor belastingkantoor Oss: liefst negen bedrijven willen aan de slag

Het hoge aantal aanmeldingen is een aangename verrassing voor Oss. De gemeente hield er door de hoge eisen aan de nieuwe invulling van het kantoor namelijk sterk rekening mee dat veel bouwers voor de eer zouden bedanken. ,,We willen tenminste dertig procent sociale huur en vijftien procent middenhuur", zei wethouder Joop van Orsouw deze week in een commissievergadering. ,,Net als vergroening, behoud van bomen, parkeren uit het zicht, commerciële ruimten, een ontmoetingsplek, duurzaamheid en appartementen van tenminste 75 vierkante meter. Ik geloof dat we nergens in Oss ooit zulke hoge eisen hebben gesteld.”

Oss Avenue

De gemeente Oss is al jaren eigenaar van het in 2015 afgedankte Belastingkantoor op de hoek van de Raadhuislaan en de Lievekamplaan. Het gebouw deed daarna nog dienst als noodopvang voor asielzoekers, maar staat intussen alweer jaren leeg. Een poging om op deze plek de regionale Omgevingsdienst Brabant Noord te huisvesten mislukte. Op de plek van het afdankte kantoor en het achterliggende parkeerterrein moet een bruisend nieuw plan komen met volop aandacht voor wonen en recreëren. Dat moet helpen om de Raadhuislaan te transformeren van een saaie kantoorstraat in Oss Avenue.

Nu liggen er dus negen concepten voor de invulling. Een tienkoppige selectiecommissie buigt zich de komende weken over de drie beste plannen. In dat gezelschap zitten behalve ambtenaren ook ondernemers, omwonenden en een lid van de wijkraad. De uitverkoren bouwers werken hun plannen vervolgens verder uit. Samen met de commissie wordt daarbij ingezoomd op de wensen van bijvoorbeeld de omgeving. Die wil dat de nieuwbouw niet te dicht bij de huidige bebouwing komt. En zet in op een goede ontsluiting.

Winnaar in het najaar

In juni wordt duidelijk welke drie bedrijven nog in de race zijn. Eind augustus moeten zij hun definitieve plannen inleveren, in september wordt de winnaar bekend. De bestemmingsplanprocedure moet daarna nog voor het einde van het jaar starten.