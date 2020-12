De twee opties ter vervanging van het gesneefde Jezus-beeld worden op dit moment nader onderzocht door een recent ingestelde werkgroep. Ondertussen heeft de Kernraad Lithoijen verschillende donaties ontvangen. Gisteren zegde Donatus, verzekeraar van kerken en monumenten nog een bedrag van 500 euro toe. Donaties zijn van belang omdat het beeld niet verzekerd was.

Trieste brokstukken

Het Jezusbeeld in Lithoijen sneuvelde eind november. De trieste brokstukken van het eens fiere kruis liggen opgeslagen bij Frans en Carla Heeren. De vernieling maakte veel los, in het dorp en ver daarbuiten. Vrijwel meteen doneerden verschillende instanties geld op de bankrekening van de Kernraad Lithoijen. Zowel CDA Oss, Dorpsraad Lith als ook de kerkverzekeraar Donatus maakten ieder 500 euro over. Via het cabareteske BNN/VARA-programma ‘Even tot hier’ heeft Lithoijen overigens een tijdelijk Jezusbeeld. Van gerecyclede blikjes.

Volledig scherm Het tijdelijke - hufterproof - Jezusbeeld in Lithoijen. Gemaakt van oude blikjes. © still uit Even tot hier

Volgens Carla Heeren is er een werkgroep gevormd uit het bestuur van de Heilige Remigiusparochie en betrokken dorpsgenoten om te kijken welke mogelijkheden er zijn ter vervanging van het gesneuvelde Jezus-beeld. Heeren, die zelf ook deel uitmaakt van de werkgroep: ,,Bij het bisdom is men nu aan het kijken of er mogelijk een veldkruis beschikbaar is.” Daarnaast wordt onderzocht of er een nieuw beeld gemaakt kan worden. Dat gaat sowieso in de duizenden euro's lopen. Reden waarom de werkgroep blij is met alle donaties.

Velen aangedaan

Volgens Sidney van den Bergh, CDA-raadslid en bestuurslid bij de Unie Benedictus Gemeenschappen - mede-eigenaar van de kerk in Lithoijen - zijn velen aangedaan door de vernieling. Het uniebestuur heeft inmiddels officieel aangifte gedaan van de vernieling van het beeld, dat niet verzekerd is. Van den Bergh vindt het mooi dat de kerk- en monumenten verzekeraar Donatus desondanks toch 500 gedoneerd heeft. ,,Waarom het beeld niet verzekerd is, is mij niet bekend. Maar mooi dat Donatus zoiets doet.”