Onvrede over koers Maashorst, wig tussen pioniers en gemeentebesturen

Horten en stoten bij interactie­ve tv in Reek, Schaijk en Zeeland

10:26 LANDERD - Uitgesteld tv-kijken was voor Trined-klanten in de Landerdse dorpen niet altijd een lolletje. Wethouder Hans Vereijken, glasvezelfirma E-Fiber en provider Trined doen hun best. Kijker Carlo Wijnen uit Zeeland heeft er weinig fiducie in.