Onwelkome damherten in de Maashorst wacht kogel

Verkeer kan komende weken weer doorrijden op Graafse­baan in Heesch

10:18 HEESCH - Verkeer kan de komende weken weer even doorrijden op de Graafsebaan in Heesch. De weg is de tijdens de bouwvakvakantie open voor doorgaand verkeer. Op 12 augustus gaat het werk aan de weg weer verder. De aanleg van de rotonde bij de Elzensloop wordt voorlopig uitgesteld in verband met bezwaren tegen de kap van twee monumentale eiken.