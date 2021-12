Onwennig om de voorzitter plots ‘Marnix’ te noemen

Kenners kritisch over Ravenstein­se reliek van Sint-Lu­cia: ‘Knutsel­werk’

RAVENSTEIN - Kenners van kerkelijke kunst en relikwieën plaatsen ernstige vraagtekens bij de echtheid van het reliek van de heilige Lucia dat in Ravenstein is opgedoken. ,,Een in elkaar gefrutseld souvenir”, concludeert de een. ,,Een knutselwerk van dertien in een dozijn”, zegt de ander.

