Die zusterlijke woensdagavondwandeltocht, ja, die kan in de gezinsagenda’s getipp-ext worden, verzuchten ze. Anderhalf uur bewegen en beppen. Was zo lekker. En zo eigen. En zo veilig. Wetende dat hun kroost - zeven stuks variërend in leeftijd van nul tot elf - thuis ligt te dromen. Met de papa’s als babysittende waakhonden op de bank. ,,En de vrouwen de hort op. Dat gaat ‘m voorlopig even niet meer worden”, weet Petra van de Coolwijk (44), die met haar zussen Gisela Fransen (38) en Mariëlle van de Giessen (32) even is gestopt bij de ‘Appie’ Heijn. Voor een snelle boodschap.