Onzeker of de Osse ontmoetingsochtenden met koffie nog wel doorgaan

OSS - Het is maar de vraag of de populaire koffieochtenden voor ouderen in het centrum van Oss, die inmiddels ruim 2,5 jaar bestaan, nog wel door kunnen gaan.

De organisatie achter de ontmoetingsbijeenkomsten - onder anderen Petra Vergeer en Tini en Sjannie Bunthof - moet in verband met de koerswijziging van het City Hotel deze gelegenheid verlaten, maar weet nog niet waar het nu terecht kan.

De ochtenden zijn bedoeld om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Het was een onderwerp dat vaak de revue passeerde in gesprekken in de ‘Huiskamer’ van buurthuis De Binnenstad aan het Sint-Barbaraplein in hartje Oss. Daar werden eind 2018 dan ook de eerste koffieochtenden gehouden.

Maar volgens de organisatie werd De Binnenstad te vies en te onveilig voor de koffiebijeenkomsten en daarom werd er een andere locatie gezocht. Dat werd het City Hotel aan de Raadshuislaan.

Gemeente Oss vraagt om nog even geduld

Vanwege de ontwikkelingen van de laatste maanden - het hotel voor zakengasten en toeristen werd een plek voor huisvesting van arbeidsmigranten - kunnen de ochtenden niet meer daar worden gehouden. ,,We zouden heel graag verkassen naar Café Bellevue aan de Ridderhof in Oss, maar helaas weten we niet of de gemeente Oss wel door wil gaan met het verlenen van subsidie voor de koffie. Als dat niet gebeurt, zijn we helaas genoodzaakt om ermee op te houden”, leggen Petra Vergeer en Sjannie Bunthof de ontstane situatie uit.

Ze zijn bepaald niet blij met het uitblijven van duidelijkheid door de de gemeente Oss. ,,We hopen niet dat de ouderen de dupe hiervan zijn. Want we trekken elke keer tientallen mensen, het voorziet zeker in behoefte.”

Een woordvoerder van de gemeente Oss vraagt om nog even geduld van de dames. Er is inderdaad nog geen besluit gevallen over een nieuwe aanvraag van de initiatiefnemers van de ochtenden om de kosten van het samen koffiedrinken bij café Bellevue te vergoeden. ,,Dat volgt nog.”