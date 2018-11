Onzekere toekomst majestueuze bomen op de Maasdijk doet nu al wenkbrauwen fronsen

Alsof ze bevroeden dat hen op termijn de kettingzaag én rooimachine wacht. Omdat een grootschalige dijkverbetering op de rol staat, is de toekomst voor deze majestueuze bomen een onzekere. ,,Kappen zou een grote schande zijn", reageert een felle, 89-jarige Frans de Loijer, hangend over zijn hek met uitzicht op Diedense lindebomen die hij in zijn jonge jaren nog geplant zag worden. ,,Daar moeten die geleerde heren met hun poten van afblijven. Maar ja, het is net als in de politiek. Je kunt hoog en laag springen: wat die mannen bekonkelen, dat gebeurt. Ook al is een mogelijke kap nog ver weg, ik hoop dat er nu veel commentaar op komt. Het gaat hier wel om het enige gruun op d'n dijk."