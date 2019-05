‘Ooggetuigen’ vertellen in Landerd verhalen over de oorlog

Ridder­straat in Oss geeft verhalen van weggevaag­de Joodse levens prijs

4 mei OSS - Rosi Ochs was een intelligent meisje met lange vlechten en een mooi leven in het verschiet. Helaas werd ze twee maanden voor haar veertiende verjaardag vermoord in Sobibor. De goedlachse Rosi werd zaterdag weer even tot leven gewekt in de Osse Ridderstraat, waar ze haar laatste onbekommerde tijd doorbracht.