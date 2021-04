Ooit stonden er honderden fietsen, nu is de stalling aan de Spoorlaan met stille trom gesloten

Murat Ç. (22) krijgt hogere straf voor steekpar­tij na drugsruzie op oudejaars­dag 2018

26 april DEN BOSCH/OSS - Ossenaar Murat Ç. (22) stak op oudejaarsdag 2018 met zijn mes ‘meermalen in de vitale delen’ van een 50-jarige plaatsgenoot, na een ruzie over drugs. De man, bekend vanwege zijn ontsnapping uit de penitentiaire inrichting Vught in 2019, kreeg van het gerechtshof in Den Bosch veertig maanden gevangenis voor deze ‘poging tot doodslag’. De straf was hoger dan de 30 maanden cel van de rechtbank, waartegen zowel Ç. als Justitie hoger beroep aanspanden.