Ook 22ste nieuwjaarsduik Oss weer in Geffense plas

Stille getuigen Devote dief op zijn wenken bediend met handige app

26 december Het is in de katholieke kerk al eeuwenlang pracht en praal. Zoveel zelfs dat de protestanten er ooit boos over werden en geen enkele heilige, in welke vorm ook, in hun kerkgebouw toelieten. En als ze een katholiek gebedshuis in bezit namen, werd al het moois er meteen uitgehaald. In Ravenstein zijn ze bang dat dit nu gaat gebeuren aan de hand van een handige app.