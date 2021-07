Ook al maakte de burgemeester bezwaar, de risicovolle LPG-tank van Gielis mocht blijven

Eerste leerling van gymnasium Hees­wijk-Din­ther rondt Bernrode in vijf jaar af: João-Pe­dro Sampaio de Nogueira e Silva

2 juli HEESWIJK-DINTHER - Hij gaat de boeken in als de eerste leerling die Gymnasium Bernrode in Heeswijk-Dinther in vijf jaar afrondt: João-Pedro Sampaio de Nogueira e Silva (17). De Veghelaar, die op zijn 8ste verhuisde van Brazilië naar Nederland, sloeg klas 3 op Bernrode over.