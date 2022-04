Ook al vergrijst de bridgepopulatie, 75-jarige Osse bridgeclub Philibri blijft joggen met de hersenen

Glenn Coldenhoff strijdt weer vooraan mee in de MXGP: ‘Ik hoef voor niemand onder te doen’

Het 2022 seizoen van motorcrosser Glenn Coldenhoff startte niet geweldig. De Brabander rijdt op fabrieksmateriaal van Yamaha en liet in het verleden al zien om de zege te kunnen vechten, maar dat kwam er dit jaar nog niet veel van. In Pietramurata, tijdens de MXGP van Trentino, was hij weer vooraan te vinden, en dat deed hem goed.

10 april