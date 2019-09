Ook bewoners aan rand van Ussen willen af van grote populieren

OSS - Waarom kiest Rijkswaterstaat ervoor om langs de A2 bij Best alle populieren die ouder zijn dan dertig jaar uit voorzorg te rooien en laat de gemeente Oss ze gewoon staan? Dat vragen bewoners van de Verwerstraat en Zomerhof zich af. Ze maken zich al jaren zorgen over hun veiligheid, met name als het stormt.

De betreffende populieren staan niet in de genoemde straten, maar langs de parallelle Kleinussenstraat. ,,Maar als ze omwaaien, zijn wij niet veilig in onze huizen", stelt Peter Vissenberg. ,,Vorige week lag er nog een tak van twee meter in de achtertuin.”

Sinds 2017 correspondeert Vissenberg namens de buurt met de gemeente over de hoge bomen achter zijn huis. ,,Ik las in het Brabants Dagblad het verhaal van mensen in de Amsteleindstraat die ook ageren tegen populieren naast hun huizen. De term pappen en nathouden door de gemeente is ook hier van toepassing.”

In het voorjaar van 2017 werden twee populieren langs de Kleinussenstraat met spoed gekapt. Een had met zijn wortels een waterleiding vernield, waardoor de grond sterk verzadigd raakte met water en de boom dreigde om te vallen. De ander had een gaslek veroorzaakt. Vorig jaar waaiden er een stuk of zes om tijdens een winterstorm. ,,Deze bomen groeien eerst heel hard tot wel dertig meter hoogte, daarna worden de takken en stam steeds dikker, waarbij de stam vaak van binnen hol wordt", weet Vissenberg. ,,Je ziet dus niet dat ze verzwakken.”