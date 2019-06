Ook bij alternatief voor rotonde Graafsebaan moet één monumentale eik om

Eerste windpark Oss oogst louter lof; voorstel als hamerstuk naar gemeente­raad

10:35 OSS - Drie jaar geleden was windpark Elzenburg-De Geer in Oss nog een heikele kwestie. Nu gaat het plan voor de bouw van vier grote windmolens als hamerstuk naar de gemeenteraad. Zelfs de SP heeft louter lof over de manier waarop het project naar de eindstreep is gebracht.