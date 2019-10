Ook bouw aan westrand van Heesch moet kleiner: mes in grotehuizenplannen

Lithoijen mikt op groen en gezellig dorpshart bij de school

10:06 LITHOIJEN - Een minibosje met blotevoetenpad, moestuin en gezellig zitje krikken het saaie schoolplein in Lithoijen op. Het plein wordt een ontmoetingsplek. Het is nu nog een saaie, betegelde vlakte, dat schoolplein bij de basisschool in Lithoijen.