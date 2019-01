Ook CDA Brabant keert zich nu tegen mestfabriek Oss

OSS - Met de verkiezingen voor Provinciale Staten in aantocht brokkelt het politieke draagvlak voor een mestfabriek in Oss steeds verder af. Na de SP en D66 spreekt nu ook het CDA zich uit tegen de plannen. ,,Het CDA kiest primair voor mestverwerking dicht bij de bron en er moet draagvlak zijn. In Oss is er geen draagvlak, dus is het CDA Brabant tegen een mestfabriek in Oss”, aldus lijsttrekker Marianne van de Sloot.

Deze opstelling van het CDA is nieuw. In september stemde het CDA in de Provinciale Staten nog tegen een motie van de Partij voor de Dieren waarin gepleit werd om van de mestfabriek in Oss af te zien. Belangrijkste argument was ook toen: geen draagvlak in Oss. De motie werd alleen gesteund door de PVV en GroenLinks. Het CDA stemde tegen, maar riep Gedeputeerde Staten wel op om de communicatie richting Ossenaren te verbeteren.

Quote Ik vraag me af welke oplossin­gen de andere partijen dan wél hebben voor het mestpro­bleem Martijn van Gruijthuijsen, Fractieleider VVD in de Provinciale Staten

Inmiddels hebben de leden van de SP en D66 zich op partijcongressen tegen de mestfabriek gekeerd. Nu ook het CDA afhaakt, trekt een meerderheid zijn vingers af van de Osse mestfabriek. Alleen de VVD houdt eraan vast. Fractieleider Martijn van Gruijthuiijsen kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de naderende verkiezingen een rol spelen. ,,Zowel het CDA als de SP als D66 hebben zich eind 2017 achter een motie geschaard om grootschalige mestverwerking te concentreren op bedrijventerreinen. Het beoogde terrein in Oss is hier bij uitstek voor geschikt. Ik vraag me af welke oplossingen de andere partijen dan wél hebben voor het mestprobleem.”