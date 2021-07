Ook in Oost-Brabant moeten evenementen minder op politie leunen

Dit meldt de politie Oost-Brabant in een reactie op berichtgeving uit West-Brabant. Daar is een rem op grote evenementen gevraagd omdat het korps door de coronacrisis overbelast zou zijn geraakt.

In het oosten van de provincie is de situatie niet veel anders, stelt de politie in een verklaring, overigens zonder de term ‘overbelast’ te gebruiken. De coronacrisis heeft veel kruim gekost: ,,Dag en nacht zijn de politie, boa’s en hulpdiensten in touw geweest voor de veiligheid op straat. Dat kon ook dankzij de niet aflatende inzet van al deze vrouwen en mannen in uniform. Na zoveel extra inzet, hebben ook zij tijd nodig om te herstellen.”