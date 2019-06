Ook IVN en SP pleiten in Oss voor ban zonnevelden op landbouwgrond

Natuurorganisatie IVN wil juist dat de gemeente voorlopig alleen zonnepanelen op bebouwde oppervlakken toestaat. ,,Ik snap wel dat het financieel interessant is om grote slagen te maken in het buitengebied, maar wat ons betreft is het een industriële activiteit die thuishoort op bedrijventerreinen en bij bestaande infrastructuur", stellen Frank van Dorst en Bas van de Kar namens IVN Oss. In dit verband is er bij de vereniging ook grote zorg over de windparken die mogelijk verrijzen in de Osse polder.