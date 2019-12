Ook knagende muizen krijgen Harries kerststal in Koolwijk er niet onder

Die prettige feestdagen rond kerst richting jaarwisseling, nee, die vond Leen den Brok (71) als jong mèske én dochter van de Kôllûkse kerststalbouwer Harrie eigenlijk helemaal niet zo leuk. “Dan hadden we helemaal niks aan ons pap; we telden gewoonweg niet mee. Hij was alleen maar in de Annakapel te vinden, bij zijn bewegende kerststal. Ons moeder stond er die weken feitelijk helemaal alleen voor.”



,,En eerlijk gezegd, wij kinderen van koster Harrie vonden die beeldjes eigenlijk niet eens zo mooi. Maar goed, dat ambachtelijke houtsnijwerk en ook het houtdraaien waren zijn hobby: daar ging hij helemaal in op. Mooi dus dat tot op de dag van vandaag kinderen hun ogen uitkijken als ze zijn kerststal zien bewegen.”