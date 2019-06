Ook milieuclub strijdt tegen zonnepark Heesch

Silly's staat na verwoeste snackbar toch op festival Lulboompop: ‘Levenswerk weg, maar respect dat jullie er staan’

20:47 BERGHEM/MEGEN - De kraam op wielen van de snackbar Silly's staat vrijdagavond ‘gewoon’ op het festival Lulboompop in Megen. In de snackbar in Berghem woedde dezelfde middag een allesvernietigende brand. De organisatie van het festival laat op Facebook weten dat de catering van de snackbar er ‘gewoon is’: ,,Heel veel respect.”