Ook nieuwste plan Geffense Barrière naar prullenbak verwezen

Het Osse college van B en W beroept zich bij de afwijzing op een plaatselijke verordening. Daarin is vastgelegd dat er in de gemeente slechts plek is voor één speelautomatenhal. Met Jack’s Casino aan de Burgwal is daarin reeds voorzien. Westakkers Beheer wil dat de gemeenteraad de verordening aanpast, waardoor een tweede automatenhal mogelijk wordt.

De Geffense Barrière brandde bijna tien jaar geleden af. In 2010 kocht het Berlicumse Westakkers Beheer het terrein aan de A59. Maar in alleen een nieuw restaurant op deze plek had geen enkele marktpartij interesse, ontdekte de eigenaar. En dus werd er gezocht naar een combinatie met andere voorzieningen. In 2013 diende Westakkers daarop een plan in voor de bouw van een Raststätte met daarin een Aldi, twee restaurantformules, een VVV-post en een afhaalpunt voor pakketten. Het toenmalige college van B en W wees dit plan af, omdat het geen detailhandel wilde toestaan op deze plek.