Ook onverkoopbare meubelen worden straks weer opgehaald in Oss: ‘Een hele kleine correctie’

Stille Getuigen Ook vroeger al problemen met afval en vrijende jeugd in de bermen rond Oss

13 april OSS - Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op vrijwilligers om zwerfaval op te ruimen. Al veel langer wordt er een beroep gedaan op iedereen om zijn afval niet in de berm te gooien, of achter te laten op een parkeerplaats, in een park of op een strandje. Veel haalt dat niet uit want er zijn nog steeds ‘opschoondagen’ nodig en veel vrijwilligers om de rommel op te ruimen. In Oss staan zo'n 800 afvalbakken en de gemeente geeft naar schatting 400.000 euro uit om rondslingerende rotzooi te verwijderen. Een ‘100% zwerfafvalvrij Oss’ lijkt nog ver weg.