Ook ‘onze’ inspecteurs in China moeten binnen blijven

Scholen­groep Het Hooghuis schrapt alle reizen naar risicoge­bie­den vanwege coronavi­rus

11:46 OSS - Leerlingen van Het Hooghuis gaan voorlopig niet meer op reis naar Noord-Italië, Rome of China. Vanwege het coronavirus annuleert de scholengroep alle buitenlandse reizen naar risicogebieden in de maand maart. Over geplande reizen in april wordt volgende week een knoop doorgehakt.