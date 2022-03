Ook Osse cultuur betuigt steun aan Oekraïne

Oss – De Lievekamp en de Groene Engel in Oss doen van vrijdag 4 tot en met zondag 6 maart mee aan de landelijke actie ‘h-art for Ukraine'. Deze actie om solidariteit te tonen en om medeleven en steun te betuigen, is opgezet door de culturele sector. Dit weekend wordt onder andere bij alle voorstellingen geld ingezameld. De opbrengst hiervan komt via twee lokale initiatieven in de gemeente Oss rechtstreeks ten goede aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.