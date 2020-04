Ook Osse sportfestijn De Maasdijk afgelast vanwege corona

Meerder­heid Osse raad wil nu geen geld steken in aankoop huis Eikenboom­gaard

11:38 OSS - Wethouder Joop van Orsouw is er vooralsnog niet in geslaagd om een meerderheid in de gemeenteraad te vinden voor de aankoop van een huis aan de Eikenboomgaard. Van Orsouw wil het huis slopen en zo een groene doorsteek creëren naar de Oostwal. Maar zonder de steun van VDG en CDA gaat er een streep door het plan.