Ook raad Bernheze vergadert digitaal

Door corona komt het lijden dichtbij: ‘Pasen krijgt zo extra dimensie’

11:56 UDEN/VEGHEL/OSS - Het zijn slechte tijden, toch is de Goede Week in volle gang. Het coronavirus overschaduwt Pasen, het belangrijkste christelijke feest. Pastoors in deze regio proberen zoveel mogelijk volgelingen te bereiken. ,,De Goede Week biedt wel een goede toolkit om met corona om te gaan.”