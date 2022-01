Ook Reek blaast carnavalsoptocht af

Leerlooie­rij Molen­straat Oss blijft een monument, zegt Raad van State, eigenares­se heeft het nakijken

DEN HAAG/OSS - De oude leerfabriek in de Molenstraat in Oss is door de gemeente Oss terecht op de gemeentelijke monumentenlijst gezet. Dit vindt de Raad van State. De eigenaresse die het hele gebouw wilde afbreken om er 24 appartementen neer te zetten, heeft daardoor het nakijken.

