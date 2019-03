Ook Sneakers en Bijou Brigitte vertrekken uit centrum Oss, Intertoys blijft open

Het slechte nieuws volgt amper een dag nadat bekend werd dat kledingzaak Coolcat aan de Heuvel de deuren sluit. Daar is de hoge huurprijs reden voor vertrek. Bij Sneakers ligt dat anders. De zaak van Peter van Lieshout sluit de deuren omdat de ondernemer het rustiger aan wil doen. Voor de twee medewerkers is al wat anders gezocht.

Het personeel van Bijou Brigitte durft niet te zeggen wat de reden is van het vertrek van de Duitse keten uit Oss. Zeker is alleen dat de vestiging in Uden wél open blijft. Precies zoals bij Coolcat het geval is. De toekomst van de vier medewerkers van Bijou Brigitte in Oss is nog ongewis.