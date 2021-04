Ook vroeger al problemen met afval en vrijende jeugd in de bermen rond Oss

Stille GetuigenOSS - Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op vrijwilligers om zwerfaval op te ruimen. Al veel langer wordt er een beroep gedaan op iedereen om zijn afval niet in de berm te gooien, of achter te laten op een parkeerplaats, in een park of op een standje. Veel haalt dat niet uit want er zijn nog steeds ‘opschoondagen’ nodig en veel vrijwilligers om de rommel op te ruimen. De gemeente Oss plaatste 1.000 afvalbakken en geeft naar schatting 400.000 euro uit om al die rondslingerende rotzooi te verwijderen. Een ‘100% zwerfafvalvrij Oss’ lijkt nog ver weg.

Misschien helpt ‘een middel uit de oude doos’ zoals de gemeenteraad van Berghem het in 1946 benoemde toen daar de ‘verordening op de hand- en spandiensten’ weer werd afgestoft. Een eenvoudige belastingmaatregel die voor het onderhoud van wegen altijd goed werkte. Met hand- en spandiensten door de bewoners van het centrum werd in 1838 in Oss de Heuvel bestraat. Niet iedereen had er zin in maar uiteindelijk was die met klinkers belegde Heuvel tot een mooi gemeenschapsproject.

Volledig scherm Politieagent Geert Keurentjes houdt eind jaren vijftig het Walplein in Oss schoon © Stadsarchief Oss

Belasting in natura

Hand- en spandiensten waren een belastingheffing in natura, een dagje werken voor de gemeenschap. Dat gold in principe ook voor armere inwoners, want je handen laten wapperen, kon iedereen, was de redenering. Wie een paard met kar bezat, kon worden opgeroepen voor spandiensten. Vaak hoefde het maar één dag per jaar en in bijzondere gevallen stond er een kleine vergoeding tegenover.

Arbeiders uitgezonderd

Toen de gemeenteraad van Berghem daar in 1946 weer over sprak, probeerde het raadslid Hoeks de arbeiders daarvan uit te zonderen omdat die daarvoor een verlofdag moesten opnemen. Burgemeester Linders vond dat je niet alles op de schouders van de boeren kon leggen die met hun paard en wagens altijd al de klos waren. Bovendien was er een vergoeding van 2 gulden per dag. Wie daarentegen niet wilde komen, moest een ‘belastingaanslag’ van 2, 3 of 10 gulden aan de gemeentekas gaan betalen.

Bermen

In 1946 waren deze hand- en spandiensten in Berghem voor het onderhoud van wegen. De raad had ze net zo goed kunnen inzetten voor het opruimen van zwerfafval. In 1950 mopperde de gemeente nog: ‘de bermen zijn geen vuilnisbakken’. Maar het leek er wel op gezien de ‘oude dozen, het opruimingsvuil en het oud ijzer’ dat daarin steeds werd aangetroffen.

Volledig scherm Zwerfafval bij de flats aan de Van Veldekestraat in Oss (1979) © Stadsarchief Oss

Bezaaid met todden

Zo erg als in Nistelrode in 1926 was het vermoedelijk niet. Daar waren veel bermen ‘lelijk bezaaid met todden, oud papier, afval van groenten, verlepte bloemen, glasscherven, oud roest en conservenblikjes’. In Nistelrode moest je dus niet zijn. Wel in Lith, waar geen afval in de berm lag. Daar lagen ‘jongelui van verschillend geslacht’. Vooral na de kermis. Aan dit zedeloze euvel besteedde de raad op 3 september 1928 een verontwaardigd debat. De oplossing werd een bepaling in de politieverordening die stelde dat het voortaan verboden was aan ‘jongelui van verschillend geslacht te gaan liggen aan bermen van wegen of aan den talud van den dijk’. Hand- en spandiensten waren hier niet nodig.