Ook wijken willen straatcoaches in Oss houden: ‘Dankzij hen is het rustiger in de buurt’

Achtervol­ging van Haren naar Lithoijen eindigt tegen boom, bestuurder opgepakt

6:41 LITHOIJEN - Een politieachtervolging van een auto die begon in Haren eindigde in de nacht van donderdag op vrijdag rond 01.30 uur tegen een boom in Lithoijen. De bestuurder ging ervandoor, maar kon worden opgepakt. Hij raakte zijn rijbewijs kwijt en wordt verdacht van rijden onder invloed. Dat meldt de politie.