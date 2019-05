Ook zonder model wagen Osse kunstenaars zich bij Jan Cunen aan naaktportret

Osse sushibe­zorg­ster (16) valt in op werk en wordt overvallen: ‘Ik lag verdoofd van de pijn op de grond’

15 mei OSS - De politie is nog altijd naarstig op zoek naar de overvallers die op 4 januari in Oss binnen een tijdsbestek van drie uur maar liefst drie koeriers de schrik van hun leven bezorgden. Zeer waarschijnlijk gaat het om dezelfde daders, omdat alle slachtoffers min of meer hetzelfde signalement hebben doorgegeven. Eén van hen, een 16-jarig meisje, deed in opsporingsprogramma Bureau Brabant haar verhaal. ,,Ik was alleen en dus best bang.”