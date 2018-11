Oorlogsverhaal Ravenstein komt weer tot leven

Jan (91) en Bas (89) van Heijst ontvingen dinsdag in Eindhoven de hoge Israëlische onderscheiding Yad Vashem namens hun overleden oom-pastoor. Piet van Heijst redde Henriëtte Hen in de oorlog van de nazi's door haar in zieke toestand onder te brengen bij de zusters JMJ in Ravenstein. De zusters brachten de jonge Joodse vrouw weer op de been, maar konden haar niet veel langer verborgen houden voor het gezag. De pastoor klopte daarop aan bij het jonge echtpaar Bros aan de Maasdijk tussen Ravenstein en Neerlangel. Jan en Mien stemden in.