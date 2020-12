Oorverdovend stil momenteel: De Pas geeft Heesch alleen slecht nieuws

Ossenaar ontkent verkrach­ting en ontvoering: ‘Ik heb alleen probleem met de officier van justitie’

17 december DEN BOSCH/OSS Een 35-jarige Ossenaar die al sinds september in voorarrest zit op verdenking van verkrachting, vrijheidsberoving en zware mishandeling, komt voorlopig niet vrij. Hij blijft in ieder geval tot 10 maart in de gevangenis in Sittard. Op die dag is de volgende voorbereidende zitting.