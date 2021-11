Op de fiets naar het dorp kan vanuit nieuwbouwwijk alleen op hoop van zegen

Sinds de helft van de nieuwe woonwijk De Erven opgeleverd is, is de Kruishoekstraat niet meer een weg aan de rand van Heesch, maar een weg die regelmatig overgestoken moet worden om via de Beemdstraat en de Zoggelseweg in het dorp te komen. Tot verdriet van die bewoners, voor wie dat elke keer weer spannend is. Los van dat het er slecht verlicht is en er veel vrachtverkeer rijdt, is de weg zo ingericht dat er nauwelijks zicht is, en tot overmaat van ramp is het verkeer dat de weg gebruikt niet gewend aan verkeer dat van rechts komt.