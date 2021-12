Op de rollator en scootmobiel aan het werk in Osse riool; werkzaamheden bijna afgerond

Fijn werken is het niet. Want enkele meters onder het maaiveld is het in een betonnen koker van 1,65 meter hoog niet handig schroeven, boren en monteren. En dat moest wel hoognodig gebeuren in het Osse riool, waardoor alle ontlasting en regenwater vanuit Oss naar de zuiveringsinstallatie in Oijen wordt getransporteerd. Het riool was na een jaar of vijftig aan een grondige renovatie toe. En daarom zetten de medewerkers van GW Leidingtechniek uit Helmond - hoe inventief - rollators en scootmobielen in om hun werkzaamheden zittend te kunnen uitvoeren.