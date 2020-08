Op het ‘Playa del Merx’ in Berghem wil niemand boeman zijn

BERGHEM - Het ‘Playa del Merx’ biedt een populaire, zomerse uitgaansplek in de open lucht. Maar hoeveel publiek kan er verwelkomd worden én veilig blijven? Stephanie van Gaal: ,,Het is continu aanpassen.”

,,Het is net of je hier in het buitenland bent”, zegt eigenaar Perry van Gaal, trots wijzend op zijn zonovergoten ‘Playa del Merx’. Hij is zeer tevreden over het geïmproviseerde stand achter het zalencentrum De Merx dat hij met zijn gezin bestiert. ,,Zondags is specifiek voor gezinnen, vrijdags voor de jeugd en de zaterdagen voor een iets ouder publiek.” De afwisselende avonden hebben bovendien thema’s waardoor een figuurlijke wereldreis gemaakt kan worden, van Tiroler feest tot Caribbean party.

Continu aanpassen

Het trekt veel publiek, wat het bedrijf na maandenlange leegstand van hun zalen goed gebruiken kan. ,,Alles is geannuleerd. En als er wel mensen feesten wilden geven, zouden dat zelf ook niet willen. Je moet er niet aan denken dat er iets mis zou gaan.” Aan alle veiligheidseisen voldoen, is echter een kwestie van continu aanpassen, weet Stephanie van Gaal, dochter van de eigenaars en druk bezig met onder meer de organisatie. Zo waren er in het begin nog avonden met bands. ,,Maar dat komt toch niet helemaal uit de verf. Mensen willen dansen en dat gaat niet.”

Bovendien kunnen veiligheidseisen steeds weer veranderd of bijgesteld worden. De noodzaak tot het registreren van gasten bijvoorbeeld om eventuele besmettingen van het coronavirus te kunnen achterhalen. Juist daar had men bij De Merx al een kleine voorsprong in genomen. ,,Dat is eigenlijk gewoon ontstaan voor ons om de boel beter te kunnen managen”, legt Stephanie uit. ,,Wat zijn de leeftijden? Wat zijn de groepen? Dat heb je zo duidelijker dan wanneer je een telefoontje aanneemt met ‘ik wil graag reserveren voor zoveel personen.’ Dan heb je geen overzicht. Naast dat je weet wie je binnen hebt, kun je iedereen zo beter plaatsen.”

Soms meer overredingskracht nodig

Op zondag vindt registratie van gegevens bij de entree plaats. Tijdens de stapavonden op vrijdag en zaterdag via online ticketverkoop. ,,Dan hebben we hier ook standaard twee beveiligers staan. We ontvangen mensen en begeleiden ze naar hun plek toe. Je merkt dat mensen enthousiast zijn en wel eens gaan staan. We proberen het lopen zoveel mogelijk te beperken, maar mensen moeten wel naar het toilet toe kunnen. En komen ze onderweg iemand tegen die ze dan even gedag zeggen…”, aldus Stephanie van Gaal. Elke situatie is het opnieuw afwegen. ,,We moeten mensen niet bemoederen. Maar merk je dat mensen bij een ander gezelschap gaan staan, dan verzoek je ze vriendelijk om naar hun eigen tafel terug te keren.”

Bij de ene persoon is daar meer overredingskracht voor nodig dan bij de ander. ,,Jeugd heeft het moeilijker om te blijven zitten. Dan hebben we onze twee portiers wel nodig om steeds te zeggen ‘blijven zitten, alsjeblieft’”, aldus Perry Van Gaal. ,,Je wil daar ook geen boeman in zijn”, reageert zijn dochter. ,,Het is fijn dat mensen weer komen.” Dat beaamt haar vader direct. ,,Het blijft moeilijk. Als ze thuis zouden zitten, zit ’t gelijk bij mekaar. Komen ze hier, dan moet ik zeggen ‘dat mag niet’. We moeten een balans zien te vinden waarbij onze gasten tevreden zijn, de gemeente dat is, en wijzelf.”