Op ieder gewenst moment een pakket ophalen of versturen met PostNL, het kan in Oss

OSS - Altijd pakketten kunnen ontvangen en versturen, zonder afhankelijk te zijn van een bezorgdienst of in de rij te moeten staan bij een PostNL-punt. Dat kan in Oss. Buiten de Hema, bij de ingang aan de Boschpoorthof, staat sinds vandaag een nieuwe pakket- en briefautomaat van PostNL.

De automaat is vier meter breed en bestaat uit een gewone brievenbus met twee openingen en 49 pakketkluizen van verschillend formaat. Consumenten kunnen er pakketten ontvangen of versturen op een zelfgekozen moment, 24 uur per dag en zeven dagen per week.

Kluisje openen met code

Om een pakket te versturen, moet de klant de verzending online klaarmaken en een verzendlabel printen. Bij de automaat scan je het label, waarop de automaat aangeeft in welke locker je het pakket kunt plaatsen. Om een pakket in de automaat te ontvangen, kies je bij het bestellen op een website voor de optie: ophalen op een PostNL-locatie. Vervolgens kun je kiezen voor de locatie van de automaat. Zodra het pakket in de automaat ligt, ontvang je via sms en e-mail een code. Hiermee kun je binnen 72 uur het beveiligde kluisje openen waarin het pakket ligt.

Linda van der Horst, Formulemanager bij PostNL: ,,Consumenten winkelen steeds meer online. Ze ontvangen en versturen steeds meer pakketten en willen dat doen waar en wanneer het hen goed uitkomt. Door de automaat kunnen mensen tijdens het winkelen ook meteen hun pakket ophalen en hoeven ze niet in de rij te staan bij een PostNL-punt.’’

PostNL startte de proef met de pakket- en briefautomaat eind 2016 in Almere. Inmiddels staan er 146 pakket- en briefautomaten in Nederland, inclusief die in Oss.

Volledig scherm De automaat heeft 49 pakketkluizen. © Meike van der Flier/BD