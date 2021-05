Op nieuwe datum in oktober moet Oss eindelijk kennismaken met Cultuurklunen

Veghelse Vobra Petfoods kiest bewust niet voor de grote massa

5 mei VEGHEL - Massaproductie is niks voor Vobra in Veghel. De producent van honden- en kattenvoer kiest er bewust voor om specialist te zijn en te blijven. Desondanks zit de groei er lekker in. Reden genoeg om een nieuwe fabriek te bouwen en en een derde productielijn te realiseren.