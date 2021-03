Op platte kar achter zijn oude, vertrouwde tractor wordt Adriaan naar zijn laatste rustplaats gebracht

GEFFEN - Er stond een veel modernere en luxere trekker in de schuur. Maar Adriaan van Zandvoort nam altijd de oude Ursus als hij op pad ging. Met zijn zilvergrijze lokken in de herrie en dieseldampen van de puffende oldtimer was hij in zijn element. Maandag reden zijn zoon en dochter hem met diezelfde Ursus op de platte kar naar zijn laatste rustplaats. Precies volgens zijn laatste wens werd hij naast de Geffense kerk ten grave gedragen.