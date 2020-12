Op zoek naar lichtpuntjes in duistere tijden

Strengere regels voor huisves­ting migranten in 't Oventje

10 december LANDERD - Bij de huisvesting van 32 arbeidsmigranten op buurtschap 't Oventje bij Zeeland moet 24 uur per dag een toezichthouder zijn die voor de gemeente direct aanspreekbaar is bij klachten. Dat is een deel van de onderbouwing die de gemeente Landerd in opdracht van de rechtbank levert op de verleende vergunning voor de huisvesting.