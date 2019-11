Opgepakte Ossenaar Anton R. al weer vrij

Bernhoven in Uden in middenmoot Ziekenhuis Top 100; ‘Zorg belangrij­ker dan administra­tie’

7:59 UDEN - Bernhoven in Uden staat met plek 21 voor het tweede jaar op rij in de middenmoot van de Ziekenhuis Top 100; in de categorie streekziekenhuizen telt de lijst 40 hospitalen. Bernhoven steeg nu wel zeven plekken.