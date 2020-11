Opheffing dreigt voor Tennisclub De Velmer: geen bestuursleden

Oud-Ossenaar Ziggy Pleunis promoveert in de sterrenkun­de in Canada: ‘Ik wil weten waarom we hier zijn’

10 november OSS/MONTRÉAL - Vroeger als klein jongetje droomde hij ervan astronaut te worden. En hij komt een heel eind in de buurt. Ziggy Pleunis is onlangs gepromoveerd in de sterrenkunde. De in Oss geboren en in Heesch opgegroeide wetenschapper (28) deed dat aan de Engelstalige universiteit van Montréal, McGill.