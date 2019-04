Opheldering over gesloten restaurant Herperduin: rechtbank verklaart zaak failliet

Advocaat Remco Michielsen is door de rechtbank aangesteld als curator. ,,Er is onder meer een forse huurachterstand vanaf vorig jaar zomer.” Eigenaar van het pand is Rob van Dijk, die ook recreatiepark Herperduin bezit. Michielsen onderzoekt in eerste instantie of hij een nieuwe uitbater kan vinden. ,,Ik ben vandaag al door verschillende belangstellenden gebeld. Het nieuws gaat hard.”

Restaurant Herperduin was de eerste eigen zaak van Van Dorst, waar bij de overname 29 medewerkers hun brood verdienden. Hij nam het restaurant eind 2016 over van Anke van der Heiden. Zij had de zaak eerder dat jaar overgenomen van Jacky en Marcel van Raaij. Het restaurant verwierf onder leiding van dit echtpaar naam en faam in een wijde regio. Dat de zaak nu dicht is doet Jacky pijn. ,,Het is toch een beetje ons kindje. We hebben het restaurant in dertig jaar opgebouwd. Superzonde dat het nu zo loopt.”