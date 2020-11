Oplichters tillen man in Herpen, politie kan niets doen: 2500 euro in plaats van 25 voor gereedschap

‘Sigaren­vrouw­tje’ (89) vlak voor pensioen dupe van babbeltruc: ‘Maar ik ben niet bang’

23 oktober Op 89-jarige leeftijd te maken krijgen met een babbeltruc in je winkel, vlak voordat je met pensioen gaat. Jeanne Habraken maakte het mee in haar sigarenwinkel te Aalst. Maar een dag later praat ze er opvallend nuchter over. ,,Ik heb er niks aan overgehouden en ben ook niet bang.”